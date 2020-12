Ancora una fuga di migranti da Villa Sikania. Avviate le ricerche

Quattro migranti, quasi tutti di nazionalità della Tunisia, sono riusciti ad allontanarsi dal centro di accoglienza di “Villa Sikania”, proprio a ridosso dell’abitato di Siculiana, e percorrendo pericolosamente e velocemente la strada statale 115, hanno fatto perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Oramai è diventata una consuetudine la fuga di migranti dal centro siculianese, con il forte rischio, che prima o poi, ci possa scappare una nuova tragedia. Gli ultimi fuggitivi hanno atteso l’oscurità della sera per mettere in atto la fuga. Poi in pochi attimi è scoppiato il caos, con le forze di polizia, intervenute per cercare di fermare i migranti. Anche gli ultimi fuggitivi sono spariti in pochi minuti.

Percorrendo la statale hanno raggiunto i campi vicini, e poi, quasi sicuramente, a piedi il centro di Agrigento, per potersi spostare in altre località del Nord d’Italia e all’Estero. Le forze dell’ordine hanno perlustrato e setacciato una vasta zona senza l’esito sperato.