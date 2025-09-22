Ancora un episodio drammatico sulle strade di Agrigento. A distanza di pochi giorni dalla tragedia che ha colpito Marco Chiaramonti, na donna ultraottantenne, Lilia Contino, 82 anni, è rimasta coinvolta in un sinistro in Viale dei Giardini, all’altezza del ristorante Le Baguette.

La donna, a bordo di una Hyundai Atos, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Al momento non è chiaro se l’evento sia stato causato da un malore o dalle circostanze dello schianto: le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti, gli agenti della polizia locale, i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche il comandante della Polizia Locale, Vincenzo Lattuca, per coordinare i rilievi e assicurarsi che tutte le operazioni vengano svolte senza tralasciare niente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp