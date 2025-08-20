E dopo l’ennesimo incidente stradale in tanti si chiedono quando verranno presi provvedimenti seri per evitare altri simili episodi. Servono delle modifiche alla viabilità. La realtà dei fatti è che la rotonda di Porta Aurea, sotto il tempio di Ercole, è pericolosa. L’ultimo sinistro in ordine di tempo questa mattina. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, due autovetture, entrambe modello Citroen C3. Una persona è rimasta ferita. Con un’ambulanza del 118 è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

