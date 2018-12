Ancora un ’altra importante affermazione di Riccardo Di Benedetto eletto nel Consiglio Nazionale FIGISC

Grande soddisfazione per Confcommercio e Figisc Agrigento . Il canicattinese Riccardo di Benedetto , in occasione del rinnovo delle cariche sociali n azionali d ella FIG ISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti , svoltesi presso la Camera di Commercio di Milano è stato eletto Consigliere Nazionale Figisc .

Di Benedetto già Presidente Regionale di Figisc Sic ilia, ha ottenuto questo ulteriore brillante risultato di Cons igliere Nazionale Figisc e rappresentante regionale di colore per le “ EG Italia ” (exEsso). La “ EG – Italia ” in Sicilia è presente con circa 160 impianti.

Oltre a Riccardo D i Benedetto , nel C onsiglio Nazionale è stato eletto per la Figisc – C onfcommercio Siracusa, Sebastiano Fontana , anche lui eletto rappresentante regionale di colore ENI Sicilia .

“ In questi mo menti così difficili – commenta Riccardo Di Benedetto – questa nuova carica mi consentirà di rappresentare al meglio in sede nazionale le esigenze e problematiche di una categoria che in Sicilia riunisce circa 1000 impianti e oltre 2000 addetti e che attraversa da anni una situazione molto complicata dal punto di vista economico e occupazionale. ”

Bruno Bearzi , di Tolmezzo , è stato eletto Presidente Nazionale Figisc e succede a Maurizio Micheli.