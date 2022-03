Ancora ladri in azione, prese di mira 3 abitazioni

Ancora ladri in azione a Canicattì, dove sono state “visitate” tre abitazioni, e in una rubate perfino tute e scarpe da ginnastica. I tre furti sono stati denunciati ai poliziotti del Commissariato cittadino. Il primo episodio, l’altro pomeriggio, tra le 15 e le 18, in via Varese. Ignoti malviventi, approfittando della momentanea assenza del proprietario, attraverso la rottura di una finestra al piano terra, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un’abitazione su due livelli, e appena dentro dopo avere messo tutto a soqquadro, si sono impossessati di 3 paia di scarpe da ginnastica per uomo, tre tute complete di pantalone, e un giubbotto.

In contrada “Calici”, invece, i ladri si sono intrufolati in un’abitazione rurale, e dal magazzino hanno portato via una motozappa di marca “Benassi”. Lo scorso mese di febbraio il proprietario aveva denunciato il furto di diversi attrezzi da giardinaggio.

Infine è un vero e proprio giallo il raid compiuto all’interno di un’abitazione, composta da due piani più il tetto “morto”, in via Vignola, disabitata, di proprietà di un’anziana, ma in uso al nipote. Qualcuno, dopo avere danneggiato una finestra posta al piano terra, è riuscito a penetrare nella palazzina. Tutti gli ambienti della casa sono stati messi a soqquadro, con vestiti e cuscini gettati sul pavimento, i cassetti degli armadi aperti, scatole di scarpe a terra, mentre alcune confezioni di zucchero sono state rinvenute aperte, e il contenuto versato sul tavolo, come se qualcuno cercasse qualcosa.