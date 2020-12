Ancora guasti alle condotte del Voltano e del Tre Sorgenti

AGRIGENTO. Sono 5 i Comuni interessati da questa nuova emergenza idrica. La gestione commissariale del servizio idrico integrato, Ati Ag9 ha infatti reso noto che i propri operatori hanno riscontro un guasto alla condotta di adduzione al serbatoio comunale “Cartesio”, in via Caduti in Miniera, nel territorio di Aragona. Al fine di permettere tali lavori è stato necessario sospendere la fornitura idrica e quindi anche alle utenze gestite dal Voltano Spa. alimentate dalla relativa condotta di adduzione. La turnazione idrica prevista per oggi nel comune di Favara potrà subire limitazioni o slittamenti.

Inoltre la gestione commissariale ha annunciato che il Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti” ha interrotto l’utilizzo dell’acquedotto consortile per effettuare delle riparazioni. Pertanto è sospesa la fornitura idrica, nei comuni di: Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto, che è resa possibile dall’utilizzo di quell’acquedotto.

“Di conseguenza – spiegano i commissari idrici- la fornitura potrà essere garantita solo quando il “Consorzio Tre Sorgenti”, avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto”. Il Consorzio Tre Sorgenti ha fatto sapere che sta provvedendo alla riparazione della condotta.