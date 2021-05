Ancora giornate tormentate al Palacongressi.

Accade di nuovo. Affollamento e disagi, oggi pomeriggio, 14 maggio, al centro vaccinale del palacongressi del villaggio Mosè di Agrigento. Molte sono le persone che hanno lamentato una gestione troppo approssimata. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per contenere la fila e gli “umori”. “Il problema è la totale assenza di senso civico delle persone – osserva un uomo in attesa- la gente ha appuntamento per una determinata fascia oraria ma si presenta al centro vaccinale ore prima, creando assembramenti.”