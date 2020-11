Ancora cattive notizie sul fronte emergenza Covid

Anche oggi sono portatore di cattive notizie sull’emergenza Covid-19 . Oggi si registrano infatti altri due positivi ai tamponi e che possono rimanere nel proprio domicilio per il decorso della malattia, mentre una terza persona è stata ricoverata in ospedale. Si registra purtroppo anche il decesso della persona che era ricoverata all’ospedale di Canicattì mentre due persone hanno superato la malattia e sono finalmente guarite. In totale oggi ci sono 49 persone contagiate. Di queste 46 sono ai domiciliari e tre sono ricoverate.

Purtroppo la situazione anche in provincia è molto seria e ci sono due comuni vicini che oggi hanno deciso di chiudere le scuole per qualche giorno. In totale oggi abbiamo avuto 57 casi positivi in tutta la provincia, quindi Agrigento tiene bene. Un grazie quindi va agli agrigentini che continuano ad osservare tutte le precauzioni del caso. Da venerdì, come sappiamo, scattano anche le misure anti covid disposte da governo e per la Sicilia, classificata arancione, la situazione non è certo felice. Dobbiamo soffrire ancora, mantenere tutte le misure di prevenzione e sperare che la curva dei contagi possa finalmente azzerarsi.