Ancora auto rigate, cinque persone presentano denuncia. La polizia indaga

Tornano a colpire i vandali delle auto tra il centro e la periferia di Agrigento, e non solo. Ben sei le auto danneggiate. I proprietari hanno denunciato i raid ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Le auto sono state rigate, in quasi tutti gli episodi, con un arnese appuntito. Sportelli, cofani, tetti, nessuna parte della carrozzeria è stata risparmiata.

Un giovane 23enne di Agrigento ha denunciato il danneggiamento della sua Audi A1 in via San Francesco; ad un 28enne residente al Villaggio Mosè, hanno danneggiato la carrozzeria di una Citroen C5 Cross, acquistata da pochi giorni; due le auto rigate ad una donna di 40 anni, una Fiat Stonic in zona Maddalusa, e una Skoda Fabia (questa alcuni giorni fa a Realmonte); stessa sorte è toccata all’utilitaria di un giovane canicattinese, e alla Fiat Panda di una agrigentina, che lavora a Misterbianco.

Dopo i sopralluoghi di rito avviate le indagini per cercare di risalire ai moventi, e agli autori dei raid. Da una prima analisi nessun collegamento tra i danneggiamenti. Anche se alcuni degli episodi sembrano riconducibili alla stessa mano vandalica.