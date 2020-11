Anche quest’anno è Natale, il Comune di Sciacca promuove la solidarietà

SCIACCA. “Anche quest’anno è Natale”. È il titolo di una iniziativa di solidarietà promossa dall’Amministrazione comunale di Sciacca in occasione del Natale. Un invito è rivolto alle attività commerciali, alle farmacie, alle filiere alimentari, alle associazioni di volontariato, ai club service e a tutti i cittadini che desiderano donare a chi, in questo momento, si trova in maggiore difficoltà. Il primo degli incontri organizzativi è programmato, in modalità telematica, venerdì prossimo alle 15.30.