Anche l’istituto Quasimodo in dad

Anche il plesso Giuseppe Fava dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo passa alla didattica a distanza. Lo ha disposto il sindaco Franco Miccichè con ordinanza n.31 dell’8 marzo 2021 con decorrenza dal 9 marzo e fino a venerdì 12. “L’obiettivo – dice il sindaco- è quello di per potere sanificare tutti i locali costituenti il plesso scolastico di Monserrato e sottoporre a tampone rino-faringeo tutti gli alunni, i genitori consensuali, i docenti e il personale ata”. Intanto, solo nuovo caso di positività al tampone è stato riscontrato oggi, otto marzo. Ci sono stati anche tre casi di nuovi guariti per cui il totale degli agrigentini in trattamento oggi è di 57 casi.