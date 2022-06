Anche la Provincia di Agrigento ha il suo conservatorio: l’Istituto Musicale Toscanini.

“Ringrazio il neo Assessore Aricò per aver da subito dedicato attenzione al territorio agrigentino, proponendo come suo primo atto in Giunta Regionale la firma della convenzione tra MIUR, Regione Siciliana, Libero consorzio di Agrigento, Comune di Ribera e ISSM Arturo Toscanini.”Questo il commento dell’on. Savarino sugli esiti della riunione della Giunta Regionale di giovedì 16 giugno. “Così finalmente- continua- grazie alla grande qualità garantita a Ribera, anche la provincia di Agrigento, avrà il suo Conservatorio di musica. Tramite questa convenzione si conclude un iter iniziato anni fa dall’allora assessore provinciale Mariano Ragusa, e vede la Regione Siciliana, in linea con l’impegno che il Presidente Musumeci ha da sempre riposto nei confronti del settore dell’istruzione, garantire l’erogazione anche nei prossimi anni di un servizio accademico importante per la provincia di Agrigento, la cui vocazione musicale è testimoniata dall’esistenza di 40 Scuole ad indirizzo musicale e un liceo musicale e dove il Toscanini rappresenta l’unica Istituzione del comparto universitario di Alta Formazione Artistico Musicale a cui con questo atto conclusivo del governo Musumeci viene riconosciuto il prestigioso ruolo di Conservatorio.”