Anche il Municipio di Agrigento espone il lenzuolo bianco

ll 23 maggio, in tutta Italia, viene celebrata la Giornata della Legalità, data che coincide con l’anniversario della strage di Capaci. Un lenzuolo bianco è stato steso sulla facciata del palazzo comunale in piazza Pirandello.

“Ne abbiamo viste tante di passerelle in questi anni, di corone d’alloro e di icone mal costruite. L’unico modo per onorare questa ricorrenza è garantire ogni giorno una legalità che sia non ostentata, ma sostanziata da comportamenti corretti e coerenti”. Così il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.