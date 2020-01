Anche il movimento Cambiamo di Giovanni Toti sarÃ  in campo alle prossime amministrative che si terranno in Primavera ad Agrigento.

Anche il movimento Cambiamo di Giovanni Toti sarà in campo alle prossime amministrative che si terranno in Primavera ad Agrigento.

Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla Città, dichiara Ornella Patti, spendendoci come sempre affinchè Agrigento possa tornare a vedere la luce. Cambiamo di Toti alle comunali agrigentine sarà rappresentato dalla sottoscritta e da un nutrito gruppo di candidati ospitati con ogni probabilità in una lista attualmente in fase di costruzione. Assieme al nostro punto di riferimento Marcello Fattori, a cui riconosciamo leadership e visione, stiamo osservando con attenzione la rosa dei Candidati alla carica di Sindaco, valutandone complessivamente doti umane, amministrative, idee e programmi innovativi per il rilancio della città.

Due elementi che a nostro avviso saranno di fondamentale importanza per portare avanti idee e progetti realizzabili sono una seria attività di programmazione, ed una organizzazione, funzionale al raggiungimento di ogni obiettivo, della squadra di governo e di tutte le risorse umane coinvolte. Partendo da questi presupposti, conclude Patti, l’attività di programmazione dovrà guardare ad obiettivi che potenzialmente potranno essere centrati nel breve periodo, i quali saranno utili alla realizzazione di standard minimi di organizzazione dei servizi cittadini, ed al contempo dovranno orientarsi a target perseguibili nel lungo periodo che rappresenteranno il vero motore di avviamento della rinascita economica,urbanistica e lavorativa della città.