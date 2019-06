Anche il Comune di Caltabellotta stabilizza il personale: 24 precari firmano il contratto

E’ prevista per domani alle ore 10.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Caltabellotta la cerimonia di firma e consegna, agli ormai ex “Precari”, dei nuovi contratti a Tempo Indeterminato.

Dopo i comuni di Naro (48), Camastra (37), Palma di Montechiaro (12), Licata (131), Campobello di Licata (35), Ravanusa (92), Cammarata (90), Sambuca di Sicilia (72), Santa Margherita di Belice (94), Montevago (44), Menfi (31), Raffadali (35), Cattolica Eraclea (29) si aggiungerà alla lista anche il comune di Caltabellotta (24), per un totale di 774 lavoratori stabilizzati.

Ai suddetti comuni si prevede che nei prossimi giorni se ne aggiungeranno almeno altri 6, che già hanno quasi concluso le procedure.

Contestualmente, non possiamo fare a meno ricordare i numerosi comuni che pur avendo una situazione favorevole, alla data odierna, non sono riusciti ancora a stabilizzare i precari in servizio presso gli stessi.

Auspichiamo, che nei prossimi giorni, seguendo l’esempio dei suindicati Enti, anche i comuni, che ancora, non hanno stabilizzato, possano iniziare al più presto tale percorso, per poter assicurare una stabilità lavorativa a molti altri “Precari”.