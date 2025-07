Gela, inaugurato un nuovo EgoPoint: “Più vicini alle persone, con energia pulita”

GELA – Prosegue il percorso di espansione di EgoGreen, la società energetica guidata da Marcello Giavarini, che ieri sera ha inaugurato un nuovo EgoPoint nel cuore di Gela. Un’apertura accolta con entusiasmo dalla comunità, protagonista di una serata all’insegna della sostenibilità, del dialogo e dell’energia pulita.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di crescita capillare sul territorio siciliano avviato da EgoGreen, che punta a rafforzare la presenza locale con sportelli fisici in grado di offrire assistenza diretta, servizi trasparenti e relazioni umane autentiche.

Presente all’inaugurazione il presidente Marcello Giavarini, che ha ribadito l’impegno dell’azienda per un futuro energetico più verde:

«Investire in questi territori – ha detto – significa costruire un nuovo modello energetico basato sulla fiducia, sulla prossimità e sull’ascolto. Continueremo a essere presenti, perché crediamo in una transizione ecologica che metta al centro le persone».

L’apertura del punto di Gela segue quelle di Agrigento, Palma di Montechiaro, Raffadali e Siracusa, confermando la volontà dell’azienda di creare una rete diffusa di EgoPoint a servizio dei cittadini.

Il viaggio di EgoGreen non si ferma: giovedì 31 luglio è in programma l’ultima tappa del tour, con l’apertura del nuovo EgoPoint di Campobello di Licata, in via Edison 19 alle ore 12:00.

Una presenza sempre più radicata, che unisce tecnologia, ambiente e territorio. Con lo slogan “Con te, per natura”, EgoGreen continua a piantare semi di fiducia e innovazione in tutta la Sicilia.

