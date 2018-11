Anche Casteltermini parteciperà all’iniziativa: “Alberi per il Futuro”

Domenica 18 novembre in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 dello stesso mese, verrà organizzata l’edizione 2018 dell’iniziativa “Alberi per il Futuro”. L’obiettivo del progetto è quello di effettuare nuove piantumazioni in tantissime città italiane.

Tra queste vi sarà anche Casteltermini grazie ad una proposta del Movimento 5 Stelle, accolta all’unanimità dall’intero Consiglio comunale, che ha così impegnato l’Amministrazione.

La forestazione urbana è una delle misure di mitigazione necessarie per combattere l’inquinamento ed i cambiamenti climatici.

L’iniziativa che si terrà a Casteltermini in Piazza Duomo alle ore 11.00 avrà quale finalità la piantumazione di alcuni dei 30 alberelli donati dal gruppo locale del M5s e dall’Amministrazione comunale e i quali prenderanno il nome dei bambini nati nel 2018.

Un ringraziamento speciale va al corpo forestale per la fornitura degli alberelli e per la disponibilità mostrata, in particolar modo per la predisposizione dei lavori di piantumazione.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.