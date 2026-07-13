L’Associazione Nazionale Commercialisti di Agrigento riparte dalla continuità. Nel corso dell’assemblea dedicata al rinnovo delle cariche sociali, Salvatore Russo è stato confermato all’unanimità alla guida dell’associazione, aprendo ufficialmente il nuovo mandato del Consiglio direttivo che avrà il compito di rafforzare la rappresentanza della categoria e ampliare i servizi rivolti ai professionisti della provincia.

Commercialista con studio a Canicattì e da oltre trent’anni impegnato nell’attività associativa, Russo continuerà a guidare l’ANC Agrigento. Al suo fianco è stato eletto vicepresidente e tesoriere Nicolò Spoto, con studio ad Agrigento, mentre Alessandra Cumbo, di Realmonte, è stata confermata nel ruolo di segretaria.

Del nuovo Consiglio direttivo fanno parte anche Alessandra Fiaccabrino (Palma di Montechiaro), Domenico Raneri (Licata), Giuseppe Butticè (Agrigento), Maurizio La Valle (Canicattì), Giovanni Nicolosi (Agrigento), Mario Pio Genuardi (Casteltermini) e Faustino Giacchetto (Canicattì).

Contestualmente è stato rinnovato anche il Comitato scientifico dell’associazione, coordinato da Domenico Raneri e composto da Alessandra Fiaccabrino, Giovanni Nicolosi e Filippo Lipari.

Le priorità del nuovo direttivo

Tra gli obiettivi del nuovo corso figurano il rafforzamento del ruolo dell’associazione come punto di riferimento per commercialisti ed esperti contabili della provincia, attraverso strumenti operativi e occasioni di confronto professionale.

Il direttivo punta, in particolare, all’attivazione di una chat dedicata agli iscritti per lo scambio di esperienze e la condivisione di casi pratici, all’organizzazione di iniziative di aggiornamento professionale calibrate sulle esigenze del territorio e all’istituzione di un canale diretto di interlocuzione con enti e istituzioni.

Tra le priorità rientra anche il rilancio dei rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali e con gli organismi istituzionali, con l’obiettivo di favorire un confronto costante sui temi che interessano la categoria.

Agenzia delle Entrate e formazione

L’associazione intende inoltre portare all’attenzione delle sedi competenti la carenza di personale negli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Agrigento, una situazione che, secondo l’ANC, incide sull’operatività sia dei funzionari sia dei professionisti, determinando rallentamenti nei servizi a imprese e contribuenti.

Tra le linee programmatiche figurano anche una maggiore valorizzazione delle opportunità offerte dal FondoProfessioni per la formazione continua degli studi professionali e il rafforzamento della collaborazione con le altre associazioni e gli organismi di categoria, allo scopo di promuovere iniziative condivise.

«La nostra categoria – ha dichiarato il presidente Salvatore Russo – soprattutto nel Mezzogiorno è composta da professionisti che faticano ad aggregarsi perché gravati da adempimenti sempre più numerosi e da una normativa in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è costruire una rete capace di sostenere concretamente i colleghi e valorizzarne il ruolo al servizio di imprese, cittadini e istituzioni».

Il nuovo direttivo ha confermato la volontà di operare in sintonia con l’azione dell’Associazione Nazionale Commercialisti a livello nazionale e in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza della categoria in una fase di profonde trasformazioni normative, economiche e fiscali.

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