Viabilità nell’Agrigentino, l’Anas replica alla CGIL: “Cantieri attivi, lavori in corso e completamento entro il 2026”

Buscemi: “Non bastano i cronoprogrammi, servono tempi certi e sicurezza per i cittadini”

AGRIGENTO – Dopo la denuncia della CGIL Agrigento e della Fillea CGIL sulla grave situazione viaria che interessa la provincia, è arrivata la replica di Anas, che fa il punto sullo stato dei lavori riguardanti i viadotti Re, Maddalusa e Spinola, infrastrutture cruciali per la mobilità tra Agrigento e Porto Empedocle.

L’azienda precisa che, nel giugno 2023, i lavori di risanamento del viadotto Maddalusa – in corrispondenza dello svincolo tra la SS115 e la SS640 – sono stati riaffidati a una nuova impresa, dopo la rescissione contrattuale con la precedente. La nuova ditta, spiega Anas, ha completato le pile 1 e 2 e il ripristino delle spalle e dei muri d’ala. Alcune criticità tecniche riscontrate durante le perforazioni per la pila 3 hanno però rallentato le operazioni.

Attualmente, i lavori sono sospesi per la redazione di una perizia di variante, necessaria dopo che ulteriori verifiche hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni dell’impalcato. La variante, in fase di autorizzazione, prevede la sostituzione dell’attuale impalcato in cemento armato precompresso con uno nuovo in acciaio e calcestruzzo armato misto. La ripresa delle attività, afferma Anas, è imminente, e il completamento dei lavori è previsto entro giugno 2026.

Per quanto riguarda il viadotto Re, Anas comunica che da lunedì 13 ottobre sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del ponte. Per consentire le operazioni si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto, ma l’azienda assicura che i lavori termineranno entro novembre 2025. In accordo con la Prefettura di Agrigento, il Comune di Porto Empedocle, la Provincia e la Polizia Stradale, è stato predisposto un itinerario alternativo per limitare i disagi alla circolazione.

Quanto al viadotto Spinola, Anas specifica che, dopo un confronto con la Prefettura e i rappresentanti del territorio, si è deciso di posticipare l’avvio dei lavori a quando saranno conclusi gli interventi su Re e Maddalusa, per evitare di congestionare ulteriormente la viabilità.

“L’impegno di Anas in Sicilia prosegue con l’obiettivo di elevare i livelli di sicurezza delle autostrade e delle strade statali a tutela degli utenti”, si legge nella nota ufficiale.

Dal canto suo, Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL, pur prendendo atto delle spiegazioni fornite, ribadisce la necessità di tempi certi e monitoraggio continuo:

“I cittadini e i lavoratori non possono più vivere nell’incertezza. Bene i chiarimenti, ma servono date precise e un impegno visibile per restituire sicurezza e mobilità all’intero territorio.”

