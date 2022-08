Anas: interventi di pavimentazione sulla A19

Da mercoledì 3 a mercoledì 10 agosto, lungo le carreggiate autostradali dell’A19 “Palermo-Catania” in corrispondenza dello svincolo di Caltanissetta, saranno eseguiti d’intesa con la Regione Siciliana gli interventi di pavimentazione per un’estensione di circa 1 km. Le lavorazioni rientrano nell’ambito dei lavori di ammodernamento della statale 640 “Strada degli Scrittori”, che hanno visto la realizzazione del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale e consentiranno di uniformare la tratta autostradale interessata agli standard di percorribilità e sicurezza che Anas, lungo tutta l’infrastruttura autostradale, intende perseguire con l’attuazione del piano degli investimenti di manutenzione programmata in corso. I restringimenti di carreggiata, con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, saranno imposti in prosecuzione a quelli già esistenti e per una estensione limitata, senza ulteriore impatto sulla circolazione autostradale.