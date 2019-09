In spiaggia con l’auto: sono diventate virali queste immagini in cui c’è una macchina sul litorale di San Leone, arenata sulla spiaggia. Non sono chiare le dinamiche e le motivazioni che hanno indotto l’automobilista a spingersi si dentro la battigia a bordo di una Volvo fiammante, fatto sta che l’auto è rimasta a lungo bloccata sulla sabbia.