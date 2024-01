Incontro e ringraziamenti questa mattina, al teatro Pirandello di Agrigento, tra i dipendenti “promossi” da 28 a 34 ore settimanali e l’amministrazione comunale. Presenti, tra gli altri, il sindaco, Francesco Miccichè, e il presidente del consiglio comunale, Giovanni Civiltà. Aula Sollano, lo scorso fine dicembre, ha approvato il bilancio, compreso l’ampliamento a 34 ore (su 36 massime) dell’orario di lavoro del personale stabilizzato dell’Ente e la firma del contratto integrativo di categoria. Un risultato a lungo atteso dai lavoratori, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e i sindacati, che è diventato realtà. Il primo cittadino, durante il suo discorso, ha tenuto a ringraziare il lavoro svolto dall’assessore, Patrizia Lisci.

Il Comune di Agrigento, da diversi anni, a causa di pensionamenti e trasferimenti in altri enti, è sotto organico, per cui molti servizi prima ricoperti da più dipendenti sono sulle spalle di pochi con ricadute anche sulla qualità del servizio offerto ai cittadini

Tra il 2022 e il 2023 sono andati in pensione circa 40 lavoratori e per il 2024 ne andranno via 14.