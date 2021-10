Amministrative, Primavera empedoclina: “Ringraziamo chi ha creduto in noi”

Il coordinatore cittadino del movimento primavera empedoclina Luigi Gino Grillo, esprime “soddisfazione per il risultato raggiunto dalla lista e per l’elezione del consigliere comunale Totò Agrò. Ringrazio- continua- il candidato sindaco Gianni Hamel per aver voluto, insieme ai candidati e ai sostenitori della lista primavera empedoclina, dare alla città la possibilità di scegliere un modo diverso di concepire la politica, e precisamente come servizio alla comunità. Ringrazio il 10% della popolazione che hanno creduto, insieme a noi, che si può cambiare e creare le condizioni per costruire un futuro per Porto Empedocle.Per quanto riguarda il sostegno sul ballottaggio decideremo nelle prossime ore in una riunione dove saranno presenti candidati e simpatizzanti.”