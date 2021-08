Amministrative Porto Empedocle, Forza Italia sceglie Calogero Martello

Il coordinamento cittadino di Forza Italia di Porto Empedocle, a seguito di una serie di incontri sul territorio e con alcuni candidati sindaco, finalizzati ad individuare un sindaco “che rappresenti – si legge in una nota- un punto di equilibrio da offrire alla città, per meglio rappresentare le istanze dei cittadini e per riparare le lacerazioni di 5 anni di malgoverno” ha deciso di sostenere Calogero Martello. “È una figura di serietà e competenza- dicono da partito- che può assicurare a Porto Empedocle un periodo di ripresa e programmazione rivolta al futuro.”