Amministrative Favara, si presenta la candidatura di Infurna

Sarà presentata il prossimo 9 agosto alla candidatura di Peppe Infurna a sindaco di Favara.

L’incontro si terrà alle 18:30 in Piazza della Vittoria, a Favara. Saranno presenti i rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Peppe Infurna, tra cui gli On. Vincenzo Giambrone, Carmelo Pullara e e Vincenzo Fontana della Lega, gli On Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo di Forza Italia, nonché l’Assessore Regionale Marco Zambuto.

Presenti anche il Commissario Regionale Totò Cuffaro della Democrazia Cristiana, i movimenti civici con i loro referenti: Onda, Forza Azzurri, Cambiare Passo e NoiPer e Carmelo Vitello con la sua lista.