Amministrative, Carmelo Pullara: “Il 5 ottobre si voti per tutta la giornata”

“Occorre valutare seriamente l’opportunità di estendere le operazioni di voto per tutta la giornata del 5 Ottobre.”

È la proposta lanciata dal deputato regionale l’On.Carmelo Pullara,capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars,in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in 61 comuni i prossimi 4 e 5 Ottobre

“Il prossimo mese di ottobre-dichiara Pullara-si svolgeranno le elezioni amministrative in 61 comuni gli stessi che sarebbero dovuti andare alle urne tra il 15 Aprile e il 30 Giugno ma che sono state rinviate per via della diffusione del Covid-19.

Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica 4 Ottobre dalle 7.oo alle 22.00 e il lunedì 5 dalle 7.oo alle 14.00.

Ebbene in seguito alle nuove restrizioni imposte dalla nuova ordinanza varata dal Ministro della salute Speranza che prevede una nuova stretta sulle mascherine e vieta gli assembramenti, bisognerebbe valutare -aggiunge Pullara-l’opportunita’ di estendere le operazioni di voto per tutta la giornata del 5 Ottobre dando la possibilità di votare fino alle 22.00 così come già previsto per la giornata del 4.

Questo-conclude Pullara-per una minore possibilità di assembramento e una maggiore possibilità di espressione del voto in totale sicurezza.”