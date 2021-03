Amministrative Canicattì, riunione del centro destra

Si è riunito il centro destra canicattinese in vista della campagna elettorale per le amministrative. Presenti tutti i partiti ufficiali e i rappresentanti delle possibili liste civiche che hanno dibattuto su vari aspetti di carattere organizzativo e programmatico per offrire alla città una proposta politica concreta basata su persone e programmi che possano permettere un vero rilancio dell’azione amministrativa generale per il bene del nostro territorio. “Aspetto più importante di questi incontri è certamente la forte volontà espressa da parte di tutti i rappresentanti presenti – si legge in una nota-di restare uniti e compatti aprendo a tutti coloro che vogliano contribuire al progetto e insieme dar vita ad una forte squadra che venga rappresentata da un candidato sindaco che possa rappresentare al meglio le forti aspettative della città . Tra gli altri argomenti della serata si è affrontato anche il tema di grande attualità riguardante le spoglie mortali del Giudice Rosario Livatino che rimarranno a Canicattì nella cappella di famiglia tutti i presenti appresa la notizia con viva soddisfazione auspicano che attorno al beato si possa adesso costruire un percorso che evidenzi sempre più l’importanza che tale figura debba rappresentare come simbolo di esempio di comportamenti in un territorio purtroppo ancora molto difficile come il nostro”.