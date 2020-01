Amministrative ad Agrigento, 5stelle prepara la sua candidatura. Miccichè incontra operatori culturali

“Guardiamo con interesse alle forze politiche che in città stanno aprendo un dibattito al loro interno per presentare ad Agrigento un progetto che sia basato sulle competenze e sulla discontinuità. Agrigento deve essere liberata. Nel frattempo a Roma, insieme al team di Rousseau, si sta delineando il profilo ideale che possa guidare Agrigento nel percorso di crescita e riqualificazione.”

Così in una nota i Deputati Nazionali e Regionali del Movimento 5 Stelle della Provincia di Agrigento.

Candidato sindaco Franco Miccichè

“E’ tutto pronto – si legge in una nota firma di Franco Miccichè – per il primo incontro con gli operatori del mondo della cultura, del teatro, della musica e dell’arte. Come anticipato servirà a conoscere la situazione di questi importanti aspetti della vita cittadina predisponendo nel programma gli interventi utili a migliorare la situazione. Una condivisione dei problemi può essere utile alla condivisione delle soluzioni. Per questo chiedo un contributo all’iniziativa che sarà propedeutico alla predisposizione del programma elettorale relativamente a queste materie. Basterà essere presenti per esporre le proprie idee e confrontarle con quelle degli altri.

Gli altri appuntamenti sono stati programmati per il 22 gennaio, sempre alle 17 nel comitato elettorale del viale della Vittoria 351 e riguarderà la situazione delle strade di accesso alla città e alla situazione delle strade interne, parcheggi e mobilità cittadina e il 29 gennaio, stesso orario e stesso luogo, per parlare di Turismo, accoglienza e servizi.

Democrazia è innanzitutto partecipazione, ricordiamocelo”.