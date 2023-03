Amministrative, a Castrofilippo si presenta ai cittadini il candidato Baio

Si avvicinano sempre più le date delle amministrative in Sicilia, si vota il 28 e 29 maggio prossimi, ed ecco che i primi candidati sindaco si presentano agli elettori con i propri programmi. A Castrofilippo, come preannunciato già da qualche giorno, si è candidato alla carica di primo cittadino, Totò Gioacchino Baio che verrà appoggiato dalla lista civica “Viaggiamo insieme per il bene di Castrofilippo – Patrimonio comune”. La presentazione ufficiale alla stampa ed agli elettori avverrà sabato primo Aprile prossimo alle ore 19 a Castrofilippo in Corso Umberto al civico 34.

“Mi sono sempre speso per il Bene comune – ha detto il candidato sindaco Totò Gioacchino Baio rivolgendosi ai propri concittadini elettori – poiché l’ho sempre considerato come un forte, lungo, caloroso abbraccio che ci unisce e ci fortifica nel cammino della società. La catena umana, politica, sociale e culturale ci deve sempre unire per il Bene comune. In questo caso la nostra Castrofilippo”.