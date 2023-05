Dino Custode Zimbardo da Presidente del Consiglio comunale a sindaco di San Giovanni Gemini

San Giovanni Gemini: Da Presidente del Consiglio comunale a sindaco.

Dino Zimbardo, 45 anni funzionario dell’Ispettorato Forestale è il nuovo sindaco di San Giovanni Gemini dove la percentuale dei votanti ha sfiorato il 72 per cento. Nel Comune montano si è votato con il sistema maggioritario per eleggere sindaco e 12 consiglieri.

Tre i candidati a sindaco ovvero Dino Zimbardo con la lista “Costruire il Presente per San Giovanni Gemini”, Giovanni Miceli con la lista “San Giovanni Libera” e Rito Compilato sostenuto dalla lista “Alternativa Sangiovannese”.

La scelta è stata netta da subito con Dino Zimbardo avanti dall’inizio dello spoglio che gli ha assegnato alla fine 2083 voti contro i 1485 di Giovanni Miceli e i 1469 di Rito Compilato. Il neo sindaco ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio comunale di San Giovanni Gemini dal 2018 ad oggi.

Adesso sostituisce Carmelo Panepinto riconfermato sindaco proprio nella consultazione del 2018. Tra i punti del programma di Zimbardo che ha convinto i sangiovannesi a votarlo sicuramente quello riguardante la riqualificazione del territorio. Importante l’attenzione particolare al tema della sicurezza con l’installazione di impianti di video sorveglianza per garantire tranquillità ai cittadini. Calogero Barbasso, Giuseppe Perrone e Giuseppe Scrudato saranno gli assessori della Giunta. Dino Zimbardo ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto affidargli la fiducia per superare insieme i problemi presenti che creano disagio nella comunità.

“La mia -afferma – il giovane sindaco del paese montano – è stata una squadra formata da uomini e donne di grande valore umano e professionale. In questo periodo caratterizzato dalle difficoltà che i cittadini vivono, credo sia determinante dare un impulso decisivo alla politica locale. Io farò di tutto per la crescita del nostro amato paese”. E dopo la festa per la vittoria, esplosa a risultato acquisito la promessa di mettersi subito al lavoro per l’attuazione del programma.

Grazie al collega Enzo Li Gregni per la sua preziosa collaborazione da San Giovanni Gemini.

Eugenio Cairone