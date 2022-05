Amministrative 2022: ad Aragona Peppe Pendolino apre la sua campagna elettorale.

Ad Aragona Peppe Pendolino apre ufficialmente la sua campagna elettorale. Dopo 5 anni di mandato, il sindaco aragonese uscente si ricandida alle prossime amministrative, programmate per domenica 12 giugno. Il primo cittadino di Aragona si presenta con lista civica Peppe Pendolino sindaco composta da dodici consiglieri e due assessori designati, alcuni dei quali ri-confermati dalla precedente legislatura e altri nuovi, neolaureati e provenienti dal professionismo. La squadra ufficiale di Peppe Pendolino Sindaco sarà presentata ufficialmente al pubblico e alla stampa, mercoledì 25 maggio alle ore 19:00 presso il ristorante Maccalube di Aragona. Sarà l’occasione per Pendolino di illustrare il suo progetto politico, le motivazioni che lo hanno spinto a ricandidarsi e le prospettive future per la sua città.