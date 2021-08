Ammessi a finanziamenti i lavori del Cine-Teatro Chiaromonte

Il 4 agosto scorso, hanno avuto inizio i lavori del Cine Teatro a Palma di Montechiaro. Lavori finanziati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, contributo concesso € 225.357,04. Il Cine-teatro Chiaramonte costituisce una mappa identitaria di Palma di Montechiaro ed è depositario della memoria e del carattere del territorio. Il Sindaco Stefano Castellino e dell’Assessore ai Finanziamenti Comunitari Salvatore Castronovo da subito si sono attivati con il supporto degli uffici guidati da Salvatore Di Vincenzo al fine di rendere fruibile e agibile alla collettività il Cine Teatro Chiaramonte in Piazza Matteotti. L’Amministrazione Comunale ha presentato un progetto, redatto da Aldo Baldo al fine di migliorare la funzionalità del Teatro Chiaramonte, adiacente alla Piazza Matteotti, sono stati previsti interventi quali l’eliminazione delle infiltrazioni dalle terrazza la messa in sicurezza dell’edificio e il ripristino delle parti più volte vandalizzate nel corso degli anni e il rispristino funzionale degli impianti necessari all’uso dello stesso come cinema e come teatro cittadino. L’obiettivo è di consentire lo svolgimento delle attività teatrali e soprattutto in autonomia e senza la necessità di richiedere servizi esterni.