Ambiente: privati su Scala dei Turchi; sindaco, solo bozza accordo =

“Oggi esiste solo una bozza di accordo che dovra’ essere approvata dalla giunta e dal consiglio comunale, organi che ad oggi, non si sono ancora pronunciati, che ci permetterebbe di gestire il bene materiale della Scala dei Turchi, secondo un efficace progetto di gestione e tutela con risvolti economici in termini di occupazione e di sviluppo del territorio”. Lo spiega, cercando di fare chiarezza e in risposta alle polemiche, il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, che aggiunge. “La bozza di accordo prevede che il bene Scala dei Turchi diventi di proprieta’ esclusiva del Comune di Realmonte e che quindi potra’ gestirla e con introiti esclusivi per la pubblica amministrazione nel caso di vendita di biglietti. Gli eventuali ricavi del brand ‘Scala dei Turchi’ invece – aggiunge – andrebbero ripartiti per un periodo di 70 anni, in misura pari al 70% al soggetto privato ed al restante 30% al Comune”. Zicari prosegue: “Alla scadenza di tale periodo la titolarita’ del brand ed i relativi eventuali ricavi passeranno per intero al Comune. Esiste oggi, in pendenza, un contenzioso tra Comune e la famiglia proprietaria della Scala dei Turchi. Dopo anni di lavoro, questa proposta ci consentirebbe di gestire a pieno titolo il bene con la possibilita’ di una concreta tutela dello stesso e – conclude il sindaco – con ricadute in termini di occupazione e sviluppo dell’intero territorio comunale e di auto sostenibilita’”. (AGI)