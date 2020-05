Altro concorso, altro finalista. Pioggia di soddisfazioni per l’IIS. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro

Altro concorso, altro finalista per l’IIS. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro, che oggi ha ricevuto un’ulteriore soddisfazione che,dunque, si unisce a quella ottenuta pochi giorni fa per la studentessa Gaia Farraguto.

Questa volta a classificarsi tra i finalisti è stato l’alunno dell’ indirizzo Tecnico Informatico dell’Odierna Nazareno Davide Bonsignore, il quale ha partecipato al concorso “Disegna la Legalità nell’era digitale: Social Media e sicurezza informatica – Edizione 2019/2020”.

Il concorso è stato indetto dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento lo scorso dicembre ed è stato destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria d’Italia con lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore fondamentale del cittadino, attraverso la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresentasse il valore della legalità nell’impresa, nell’era digitale, con una particolare attenzione all’ utilizzo dei Social Media e della sicurezza informatica.

Ovviamente il professore Carmelo Ferrara, docente di informatica di Nazareno, non ha esitato a manifestare la sua soddisfazione per questo primo step raggiunto dall’ alunno:‹‹Ho fortemente voluto che Nazareno partecipasse a questa iniziativa- ha affermato- perché conosco bene il suo talento e la sua passione per il disegno. Ho pensato che un concorso in cui bisognava realizzare un disegno in merito a tematiche di informatica fosse perfetto per lui››.

Dunque, nel giro di pochi giorni ecco che per i ragazzi dell’Odierna è arrivato un altro momento di gratificazione, che ovviamente ha reso felice il dirigente Annalia Todaro, che ha precisato: ‹‹Questo primo risultato ottenuto da Nazareno rende molto orgogliosa me e tutto il corpo docente, perché è la prova di come il nostro Istituto, in questi anni, ha formato giovani talenti che si sono distinti in numerose competizioni››.