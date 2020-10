Altri 8 casi positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento

Otto casi positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento. Tre positivi al Coronavirus a Montallegro. Tutti e tre i soggetti stanno bene, non hanno sintomi, e sono già in isolamento domiciliare da più di una settimana.

Due casi positivi sono stati accertati a Sant’Angelo Muxaro. Ne ha dato notizia con un video su facebook il sindaco Angelo Tirrito.

Il sindaco Giuseppe Mangiapane, ha comunicato attraverso un video messaggio, che un cittadino di Cammarata è risultato positivo al Covid-19 al primo test rapido. L’Asp di Agrigento ha avviato l’iter per il tracciamento di eventuali contatti.

E il sindaco di San Giovanni Gemini, Carmelo Panepinto ha confermato la positività al Covid-19 di due cittadini. Appartengono allo stesso nucleo familiare e svolgono la loro attività lavorativa fuori dal comune agrigentino. Entrambi si trovano in isolamento domiciliare. Verosimilmente, il primo che ha contratto l’infezione, e l’ha trasmessa al secondo. “Chiarisco che non vi è alcun collegamento con il caso verificatosi a Montedoro e che nessun nostro concittadino ha lavorato, almeno da quattro mesi, in esercizi del comune di Montedoro”, e i casi di infezione, non hanno alcun collegamento con gli istituti scolastici di San Giovanni Gemini.