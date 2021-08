Altre tre operazioni di mercato per l’Akragas di mister Francesco Di Gaetano, messi a segno dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata (nella foto con i nuovi acquisti). Vestiranno la maglia biancoazzurra Manuel Onega Camacho, Rosario Costantino e Omar Diop.

Manuel Onega Camacho, ex Rotonda in Serie D, è un centrocampista classe 1993 ed è nato a Buenos Aires in Argentina, ma possiede il passaporto spagnolo. Nelle ultime due stagioni ha giocato in D con il Licata ed il Troina. In Italia ha militato anche nella Sangiorgese e nel campionato spagnolo con l’RSD Alcalà e a Gibilterra con il Mons Calpe ed il Britannia XI.

Rosario Costantino, classe 1997, originario di Palermo, è un difensore centrale dai piedi buoni e può ricoprire anche il ruolo di mediano. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, titolare inamovibile della Primavera rosanero, Costantino è reduce da una stagione positiva con la maglia della Don Carlo Misilmeri nel campionato di Eccellenza. Ha giocato in serie C con le maglie di Gubbio e Alma Juventus Fano. Nel 2019/2020 ha indossato la maglia del Palazzolo nel campionato di Eccellenza, girone B. Poi, prima della sospensione dello scorso campionato di Eccellenza, ha giocato una partita con la Pro Favara e subito dopo è approdato a Misilmeri.

Omar Diop è difensore centrale senegalese classe 1991, ex Enna nel campionato di Eccellenza girone B. Diop inizia la sua carriera calcistica nella Pro Sesto in Serie C1 per poi passare alla Sambonifacese in C2; dal 2012 ha sempre giocato tra Eccellenza e Serie D vestendo, sempre da protagonista, le maglie di Orlandina, Tiger Brolo, Vittoria, Siracusa, Città di Scordia, Real Avola, Biancavilla e Palazzolo.