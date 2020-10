Covid19, altri tre casi a Lampedusa e cinque a Licata. A Favara attuali positivi 17

Altre 3 persone sono risultate positive al Covid19 a Lampedusa, a fronte di altri 247 tamponi processati, nelle ultime ore.

“Continueremo ad aggiornarvi sull’esito dei tamponi che man mano saranno effettuati – dice il sindaco delle Pelagie Totò Martello -. Quando ci sarà uno screening completo sull’intera cittadinanza, vi sarà comunicato.

Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le Regole sanitarie, non solo all’aperto ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici, così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni”.

Cinque casi di Covid a Licata in poche ore. La Polizia Municipale ha comunicato che si tratta di due donne: una di 22 anni e l’altra di 46 anni. In entrambi i casi si tratta di persone asintomatiche. Nessuna delle due donne, infatti, è ricoverata in ospedale. Entrambe sono sottoposte all’obbligo dell’isolamento domiciliare. Poi l’arrivo della conferma di altri 3 casi, per un totale di 18 positivi. Aanche queste tre persone non risultano ricoverate, ma isolate nelle rispettive abitazioni.

Gli attuali contagiati a Favara sono 17, di cui 3 ricoverati. Stanno tutti bene, e tranne due casi, sono asintomatici. E’ un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia.

“A questo punto – dice sindaca di Favara, Anna Alba- è indispensabile aumentare il rispetto delle misure igieniche, mascherine e distanze”.