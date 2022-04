Altra frana nel costone Drasi

E’ successo nuovamente. Una grossa frana s’è verificata nei pressi del poligono Drasi, a poco distanza da Punta Bianca.

A darne notizie l’associazione MareAmico di Agrigento. Il crollo ha fatto sparire pure la stradina di collegamento. La frana è ben visibile anche da lontano. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. In questa zona la terra continua pericolosamente a muoversi, e gli ultimi smottamenti franosi sono la dimostrazione, che bisogna