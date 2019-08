Altra emergenza tra Lampedusa e Malta, nave con 356 migranti aspetta un porto sicuro

La nave “Ocean Viking” con 356 migranti, salvati a largo della Libia, da 9 giorni aspetta di sapere se, quando e dove avrà un porto sicuro, per sbarcare il numeroso gruppo di persone. “Il momento di sbarcare è ora”, dicono Sos Mediterranee e Msf, ribadendo la richiesta di un porto sicuro per la nave, su cui viaggiano 103 minori non accompagnati, e 4 bimbi piccoli con le loro mamme.

La “Ocean Viking” da tre giorni naviga in acque internazionali tra Lampedusa e Malta. Dopo aver rifiutato l’offerta della Libia di Tripoli come porto sicuro, ha chiesto a Italia e Malta di indicare un porto. Le autorità de La Valletta hanno rifiutato, quelle italiane non hanno mai risposto.

E per la “Ocean Viking”, in attesa che prima si sblocchi l’emergenza della nave “Open Arms”, con oltre cento persone a bordo, non è finora stata avanzata alcuna richiesta di ripartizione dei migranti, nè è arrivata alcuna offerta di disponibilità da Paesi europei.