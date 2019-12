All’Ospedale di Agrigento Babbo Natale arriva in 500

Per il terzo anno consecutivo il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, in occasione del Santo Natale, organizza domenica 15 dicembre alle ore 10.00 la 3^ Edizione “Babbo Natale in 500”. Grazie alla collaborazione dell’associazione di volontariato AVULSS, verrà effettuata una visita speciale al reparto di Pediatria e al reparto di lunga degenza dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per portare, insieme a Babbo Natale, un sorriso e dei doni a tutti i bimbi e anziani ricoverati. I partecipanti si ritroveranno nel piazzale antistante l’Ospedale per poi raggiungere i due reparti. Al termine dell’evento, tutti i partecipanti si riuniranno per il consueto pranzo degli Auguri di Natale. Per informazioni contattare il fiduciario locale Dario Tabone, al numero 338.9703001 oppure all’indirizzo mail d.tabone@500clubitalia.it. È inoltre attiva la pagina facebook “Fiat 500 Club Italia Agrigento” dove è possibile trovare news, aggiornamenti e informazioni sull’evento.