Il giornalista agrigentino Silvio Schembri è entrato a far parte dello staff della trasmissione di Massimo Giletti, “Lo stato delle cose” che va in onda ogni lunedì, in prima serata su Rai 3.

Un programma di Rai Cultura che si pone l’obiettivo di mostrare e raccontare la realtà sotto vari punti di vista. Ospiti e protagonisti sia della politica che della scena sociale si confronteranno nelle varie puntate. Silvio Schembri, con i suoi reportage, contribuirà a portare storie e fatti nei dibattiti.