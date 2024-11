Agrigento celebra la cucina mediterranea: tradizione, cultura e futuro in scena al “Gallo”

Agrigento – Si è appena concluso, con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti, l’evento dedicato alla tradizione, alla cultura e al benessere legati alla cucina mediterranea, ospitato nell’auditorium dell’I.I.S.S. “Nicolò Gallo”. L’iniziativa, parte della IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ha visto il coinvolgimento di numerosi esperti e istituzioni, uniti nel celebrare la dieta mediterranea come pilastro del patrimonio culturale e immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.

La dirigente scolastica Giovanna Pisano ha sottolineato come il progetto si inserisca perfettamente nella missione dell’Istituto, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere che il cibo non è solo alimentazione, ma anche cultura. “Preparare un piatto – ha dichiarato la dirigente – significa andare oltre il semplice atto del nutrirsi: è un’espressione di identità, tradizione e creatività. Questo tipo di iniziative sono fondamentali anche per creare sinergie tra i vari istituti scolastici, perseguendo insieme l’obiettivo comune di formare giovani capaci di costruire un futuro migliore per il nostro territorio”.

Anche la professoressa Enza Ierna ha evidenziato come l’Istituto “Gallo” rappresenti una sede ideale per ospitare eventi di questa portata, grazie alla sua storia e al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni.

Tra i protagonisti della giornata, gli studenti dell’Istituto hanno dato un contributo significativo, preparando un rinfresco che ha esaltato i sapori locali. Il coffee break ha incluso delizie come il couscous dolce con canditi e pistacchio, il tradizionale pane “cunzato” arricchito da formaggio di capra girgentina e cipolla caramellata. Sia gli studenti di cucina che quelli di sala hanno collaborato con entusiasmo per rendere speciale l’accoglienza.

Durante l’evento, il pubblico ha potuto ascoltare interventi di esperti su temi che spaziano dalla storia all’arte e alla salute. Il medico e scrittore Antonio Liotta ha illustrato i benefici della dieta mediterranea per una vita sana, mentre la storica dell’arte Domenica Brancato ha approfondito il rapporto tra cibo e arte. Altrettanto interessante è stato il contributo di Rossana Florio, direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento, che ha parlato del valore documentario della cucina tradizionale.

La giornata si è conclusa con la consegna di riconoscimenti alle scuole che hanno sviluppato progetti legati al tema della famiglia e di Marco Polo, e con un intermezzo musicale curato dall’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento.

Tra le scuole premiate figura anche l’Istituto “Agrigento Centro”. A ritirare il riconoscimento è stata la dirigente Rosellina Greco, che ha commentato: “È una bella soddisfazione. Nell’ambito delle iniziative legate all’Anno Internazionale della Famiglia, abbiamo coinvolto le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia nella Giornata Mondiale dei Bambini, realizzata in parallelo con quella celebrata a Roma lo scorso maggio e fortemente voluta da Papa Francesco. I bambini sono la gioia delle famiglie, la speranza per il futuro, e per questo è fondamentale sostenere la loro crescita attraverso un’alleanza educativa tra scuola e famiglia”.

Un risultato che conferma l’impegno di Agrigento nella promozione del patrimonio culturale, dimostrando ancora una volta che la tradizione, se ben raccontata, può essere una chiave per guardare al futuro con speranza e consapevolezza.

