Allerta meteo, riunione del Coc per gestire eventuali emergenze

Una riunione operativa e di coordinamento per discutere le attività di prevenzione in corso e gli eventuali interventi da attuare in caso di avverse condizioni metereologiche. L’ha voluta il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, al palazzo di città dopo la firma delle determina che assegna al personale interno, le funzioni di supporto al “Piano di Protezione Civile, necessarie all’organizzazione, al coordinamento delle attività di prevenzione, soccorso-assistenza alla popolazione e superamento delle emergenze”. Il piano riporta i responsabili delle 12 funzioni di supporto che costituiscono il COC (Centro Operativo Comunale) che si attiva in particolari condizioni meteo avverse. Presenti all’incontro gli assessori Gerlando Principato e Francesco Picarella, il dirigente Alberto Avenia, il vice comandante della Polizia Locale, Maurizio Rabita, il responsabile del servizio di protezione civile del Comune, Attilio Sciara e Salvatore Tuttolomondo, titolare della funzione di supporto materiali e mezzi. “Le attività di prevenzione sono state illustrate al Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa- dice il sindaco Miccichè- nel corso di una riunione operativa, nei locali dei Vigili del Fuoco a Villaseta. Al fine di dare le informazioni in tempo reale alla cittadinanza sulle azioni da attuare in caso di emergenza, la comunicazione verrà diffusa, anche attraverso l’APP gratuita “Città di Agrigento, scaricabile nei nostri smartphone: Android https://play.google.com/store/apps/details… Apple https://apps.apple.com/…/citt%C3%A0-di…/id1638587500

L’app consente di ricevere le notifiche e gli aggiornamenti pubblicati anche sul sito web https://www.comune.agrigento.it/