Il Sindaco ha diramato un avviso di massima importanza in seguito alla comunicazione del Dipartimento Regionale Protezione Civile (D.R.P.C.) riguardante l’ALLERTA GIALLA per rischio meteo-idrogeologico, codice CONDI-METEO AVVERSE, identificato come N. 23326 datato 22/11/2023.

Quest’alert sarà vigente dalle 16:00 del 22/11/2023 fino alle 24:00 del 23/11/2023.

In questo contesto, il messaggio alla comunità è chiaro: la prudenza è fondamentale. Si chiede a tutti i cittadini di adottare precauzioni specifiche per garantire la sicurezza individuale e collettiva:

Limitare gli spostamenti per ridurre il rischio. Evitare punti critici come passerelle, ponti e argini dei torrenti. Liberare le strade per i soccorritori e non occupare le carreggiate stradali. Allontanarsi da locali seminterrati a rischio di allagamento. Evitare aree soggette ad esondazioni o allagamenti. Non tentare di arginare le masse d’acqua, ma spostarsi verso luoghi più sicuri. Evitare passaggi a guado o sottopassaggi durante o dopo forti piogge. Allontanarsi da spiagge, coste e moli per evitare rischi. Evitare zone colpite da frane o alluvioni. Evitare il transito veicolare e pedonale in zone specifiche durante precipitazioni intense.

Si tratta di precauzioni essenziali per preservare la sicurezza di tutti di fronte a possibili eventi meteorologici e idrogeologici avversi. La collaborazione di ciascun cittadino è fondamentale per garantire la propria incolumità e quella degli altri.