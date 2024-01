Il Liceo Classico e musicale “Empedocle” di Agrigento apre le aule ai ragazzi che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo grado. Open Day oggi, 20 gennaio, dalle 15:30, nell’istituto di via Empedocle per mostrare ai visitatori i laboratori e i vari progetti extracurriculari organizzati dalla scuola. La dirigente, Marika Helga Gatto, ribadisce la centralità della formazione classica per qualsiasi progetto di vita i ragazzi intendano percorrere, perché, come recita il motto del processo di orientamento di quest’anno scolastico, “Lo stile del Classico orienta il/al futuro.” Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 10 febbraio.