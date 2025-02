Strade allagate un po’ ovunque, altre impraticabili per ore e il solito viale delle Due a San Leone trasformato come un fiume. E poi ancora abitazioni ai piani terra e scantinati invase dall’acqua e muretti crollati. Il maltempo che si è abbattuto ad Agrigento e provincia ha causato danni e disagi. La pioggia è scesa giù ininterrottamente dalla notte di sabato fino al pomeriggio di domenica.

Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per dare ogni forma di assistenza e soccorso, a tutti coloro in difficoltà. I maggiori disagi in territorio della città dei Templi. Ovunque strade allagate altre invase dal fango, soprattutto nei quartieri di Villaggio Mosè, Cannatello e San Leone. Lungo il viale delle Dune l’acqua ha oltrepassato il livello dei marciapiedi. La strada è rimasta chiusa e circolazione paralizzata. Un’immagine divenuta ormai consuetudine.

Un problema che si presenta ogni volta che piove. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverso tempo nell’opera di soccorso per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati nell’acqua. Crollati un muretto in via Francesco Crispi ad Agrigento, con i detriti che sono piombati pericolosamente sulla strada. Un altro muretto è collassato lungo la provinciale Giardina Gallotti-Raffadali. In provincia allagamenti a Canicattì e alcuni scantinati a Naro sommersi completamente dall’acqua.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp