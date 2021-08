Alla Strada degli scrittori il Premio “Promotori di Cultura”

Domani sera 31 agosto prende il via al Parco archeologico di Naxos la decima edizione di “NaxosLegge, Festival delle narrazioni, della lettura e del libro”. Fra i premiati come “promotori di cultura” anche una firma del Corriere della Sera, Felice Cavallaro, “per aver ideato in Sicilia ‘La strada degli scrittori’ itinerario tra realtà e immaginario fra i luoghi del cuore degli stessi autori e dei loro personaggi letterari”. Un riconoscimento che premia l’intero staff dell’associazione diretta da Cavallaro. L’evento alle 19 sulla Terrazza del Lido di Giardini Naxos, organizzato sotto la direzione artistica di Fulvia Toscano, in sinergia con il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigàno. Una manifestazione che prevede oltre quaranta incontri lungo il mese di settembre.