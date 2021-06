Alla Seap non riesce l’impresa, troppo forte Vicenza.

Finisce 3 – 0 il primo round dei playoff tra Vicenza e Aragona.

Questi i parziali : 25- 17, 25-21, 25- 21

Secca vittoria per tre set a zero dell’Anthea Vicenza sulla Seap Dalli Cardillo Aragona, che pertanto si aggiudica gara 1 della finale promozione per la serie A2. Sostanzialmente mai in

partita le ragazze di Dagioni, che hanno dovuto rincorrere le avversarie sin dall’inizio di ogni frazione, compromettendone così l’esito finale. Netti i parziali dei tre set: 25-17; 25-21; 25-21. In ogni caso non è ancora svanito il sogno promozione per le aragonesi, infatti tra sette giorni toccherà alle ragazze venete affrontare la lunghissima trasferta e provare a strappare almeno due set al Palanicosia. Questo perché, in caso di successo, anche in quattro set, della squadra del Presidente Di Giacomo, sarà necessario ricorrere al Golden Set per stabilire la squadra promossa. Quindi appuntamento a sabato 26 giugno, ad Agrigento, per la rivincita. E finalmente col pubblico dalla propria parte.