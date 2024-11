Il teatro Pirandello di Agrigento celebra un nuovo successo: anche il tributo musicale “Alla scoperta di Morricone”, in programma il 19 gennaio 2025, è ufficialmente sold out. L’attesissimo spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, aveva già attirato un pubblico entusiasta, confermando la grande risposta alla proposta culturale del teatro.

Questo risultato si aggiunge al tutto esaurito registrato per il Concerto di Giovanni Allevi (Piano Solo Tour) previsto per l’8 febbraio 2025 e per lo spettacolo teatrale “La Strana Coppia” dello scorso fine settimana, confermando l’attrattività di una stagione ricca di appuntamenti di altissimo livello.

Il Teatro Pirandello, protagonista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, si conferma un punto di riferimento per l’offerta culturale della città, capace di attrarre appassionati di musica, teatro e arte da tutta la regione e oltre. Per chi non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti, si invita a seguire i canali ufficiali del teatro per non perdere i prossimi imperdibili appuntamenti.

