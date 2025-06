’Alcamo DOC al centro della scena: il territorio si presenta agli operatori del settore con un incoming dedicato all’eccellenza vitivinicola locale

Alcamo – La denominazione Alcamo DOC si racconta ai professionisti del vino con un incoming esclusivo organizzato dal Consorzio Prosicily – Food & Wine Promotion, che ospita sul territorio buyer, importatori, giornalisti ed esperti del settore per un’immersione autentica nella viticoltura alcamese.

Per alcuni giorni, Alcamo è palcoscenico d’eccellenza per presentare le peculiarità di una delle denominazioni storiche della Sicilia, nata nel 1972 e oggi sempre più orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa prevede visite in cantina, passeggiate tra i vigneti che si estendono tra le colline e il mare, incontri diretti con i produttori e momenti di approfondimento tecnico.

Il cuore dell’incoming sarà dedicato al Catarratto, vitigno autoctono simbolo della denominazione, declinato in versioni fresche, complesse o affinate, a cui si affiancano rossi di crescente interesse da uve Nero d’Avola, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. Sarà inoltre posta attenzione sulle pratiche enologiche innovative adottate dalle aziende locali e sull’identità distintiva che il territorio conferisce ai vini.

L’incoming si concluderà con una visita ai vigneti della denominazione Alcamo DOC, durante la quale saranno presentate alcune etichette. Con questa iniziativa, il Consorzio Prosicily – Food & Wine Promotion, intende consolidare la reputazione dell’Alcamo DOC come una delle realtà più dinamiche e promettenti nel panorama vinicolo siciliano.

